Москва, 12 июня, 2017, 01:37 — ИА Регнум. В Москве при взрыве на строительном рынке в районе Теплого стана ранения получили пять человек. Источником взрыва оказался газовый баллон, сообщает 11 июня агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источники в экстренных службах.

Gaz-kom.ru Газовый баллон

«На пересечении Калужского шоссе и 41 км МКАД на территории строительного рынка «Мельница» проводились огневые работы, в результате чего произошел взрыв баллона», — говорится в сообщении.

В результате взрыва пострадали пять рабочих. Все они госпитализированы, состояние одного из пострадавших оценивается медиками как тяжёлое.

На месте происшествия начали работу сотрудники экстренных служб. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, причиной взрыва стало несоблюдение правил техники безопасности.