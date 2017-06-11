Москва, 12 июня, 2017, 01:12 — ИА Регнум. Произнося цитату о «стране рабов, стране господ» президенту Украины Петру Порошенко неплохо было бы посмотреть на себя в зеркало. О появлении на Украине «измененного сознания» заявил правнучатый племянник русского поэта Михаила Лермонтова, член Общественной палаты РФ Михаил Лермонтов.

ВАДИМ ЧУПРИНА Петр Порошенко

«Скорее надо в зеркало посмотреться господину Порошенко, произнося эти слова, чтобы попытаться разобраться, кто у него рабы, а кто — его господа. К сожалению, мы становимся свидетелями исторических событий, связанных с изменённым сознанием в этой стране. В русской литературе есть такое понятие, как «чужебесие», — это то, что сейчас происходит на Украине», — считает потомок русского поэта.

Кроме того, Лермонтов отметил, что стихотворение, строки которого процитировал президент Украины, вероятно, не принадлежало перу русского классика, а лишь приписывается ему.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Петр Порошенко, выступая на митинге, посвященном началу действия безвизового режима Украины с Евросоюзом, заявил об окончательном разрыве «украинского демократического мира с авторитарным русским миром», процитировав при этом стихотворение Лермонтова:

«Прощай, немытая Россия, Страна рабов, страна господ, И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ».

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Напомним, безвизовый режим для лиц, совершающих туристическую, предпринимательскую или семейную поездку на территорию стран-участниц ЕС, вступил в силу 11 июня. Теперь для пребывания в странах ЕС в течение не более 90 дней Украинцам не нужно оформлять визу и платить соответствующую пошлину. Между тем для совершения поездки в ЕС гражданам по-прежнему необходимо подтверждать свою платежеспособность, указывать цель поездки и предоставлять приглашения.

Для поездок с целью обучения или работы гражданам Украины по-прежнему требуется получение визы.

Между тем украинские власти и президент страны, отвлекая украинцев от проблем в социальной и экономической жизни страны, используют введение безвизового режима в пропагандистских целях. Безвизовый режим с ЕС преподносится как «свобода, за которую украинцы боролись веками».