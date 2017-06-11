Забайкальск, Забайкальский край, 12 июня, 2017, 00:47 — ИА Регнум. Раненых пассажиров автобуса, потерпевшего крушение в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края, эвакуируют вертолетами МЧС Ми-8, сообщает 11 июня Russia Today.

Tysto Авария

Для оказания помощи по эвакуации раненных к месту трагедии направлены оперативные части краевого МЧС. С пострадавшими на месте работают также травматологи, психологи МЧС и министерства здравоохранения края.

Всего в аварии на маршруте «Красный Чикой-Чита» погибли одиннадцать и пострадали 34 человека. Состояния большинства раненных медиками оценивается как тяжелое и крайне тяжелое.

Как сообщало ИА REGNUM, авария с автобусом марки KIA, в результате которой он выехал на обочину и перевернулся, произошла на 702 км трассы «Байкал» в районе села Хохотуй. По факту произошедшего Следственный комитет России начал доследственную проверку.

Прибывшие на место происшествия сотрудники специальных служб устанавливают причины и обстоятельства ДТП.