Каракас, 11 июня, 2017, 22:40 — ИА Регнум. «В противостоянии правительства Венесуэлы и оппозиции, длящемся вот уже 68 дней, появились новые нюансы, — утверждает латиноамериканский корреспондент портала Алисия Эрнандес. — Президент, кажется, начал зачистку вооруженных сил. 28 мая он, выступая по телевидению, сообщил, что пресечена попытка государственного переворота. Тогда этому никто не придал значения: Мадуро не в первый раз говорит такое. Но сегодня стало известно, что его спецслужбы арестовали 14 высокопоставленных армейских офицеров. Это уже показывает, что военные просыпаются от летаргии и скоро могут выступить против узурпатора власти».

Jamez42 Венесуэльские баррикады

«Цифры, просочившиеся из правительственных источников, явно заниженные, — считает автор. — Один из ведущих оппозиционеров, экс-кандидат в президенты Энрике Каприлес считает, что еще неделю назад арестованных офицеров было 85. Проверить ни ту, ни другую информацию не представляется возможным. В принципе, конкретная цифра не важна. Важен процесс, который стоит за этим, а он называется разладом между президентом и армией. Что будет дальше, просчитать несложно».

Корреспондент напоминает, что «из 29 министров в сегодняшнем правительстве 10 — бывшие военные, которые остаются все равно военными, даже сняв форму. И что такое приказ для них — нет необходимости объяснять. Надо просто иметь в виду, что однажды приказ может прозвучать и он будет не в пользу Мадуро».