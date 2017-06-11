Чита, 11 июня, 2017, 22:34 — ИА Регнум. По факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Забайкальском крае проводится доследственная проверка. Об этом сообщает в воскресенье, 11 июня, Следственный комитет России (СКР).

Tysto Авария

«Инцидент произошел с автобусом марки KIA, который съехал на обочину дороги и перевернулся, — говорится в сообщении. — В результате 10 человек погибли, еще около 20 пострадали».

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб, устанавливающие причины ДТП.

«Выясняется наличие в происшествии признаков оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июня в Забайкальском крае попал в ДТП автобус с пассажирами. Авария произошла на 702 км трассы «Байкал» в селе Хохотуй.

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