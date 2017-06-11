Париж, 11 июня, 2017, 22:23 — ИА Регнум. Партия президента Франции Эммануэля Макрона «Вперёд!», созданная менее года назад, побеждает на парламентских выборах. Об этом, как передает телерадиокомпания ВВС, свидетельствуют данные exit-poll.

ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Согласно результатам опросов на выходе с избирательных участков, кандидатам, поддерживающим президента, могут достаться 400 из 577 мест в Национальной ассамблее», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июня во Франции состоялось голосование в первом туре парламентских выборов. Борьбу за выход во второй тур выборов в Национальное собрание вели 7877 кандидатов, которые представляют различные партии и блоки.

Выборы в Национальное собрание Франции проводятся в 2 тура по мажоритарной системе. Вся территория страны поделена на 577 избирательных округов — по числу депутатских мандатов в Национальном собрании.

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