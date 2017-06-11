Киев, 11 июня, 2017, 21:55 — ИА Регнум. На Украине горел дизельный пригородный поезд. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщает пресс-служба ГосЧС.

(сс) WikiImages Дизельный поезд

ЧП произошло в воскресенье, 11 июня, на территории станции Бешкетовое вблизи г. Помошная Добровеличковского района Кировоградской области.

«В составе дизельного пригородного поезда сообщением ст. Голованевск — ст. Помошная был 1 пассажирский вагон, в котором находилось 10 пассажиров, — говорится в сообщении. — В результате пожара двигателя возникло задымление моторного отсека».

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Причины ЧП пока неизвестны.