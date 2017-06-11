Чита, 11 июня, 2017, 21:24 — ИА Регнум. В Забайкальском крае попал в ДТП автобус с пассажирами. Об этом, как передает НТВ, сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

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Авария произошла в воскресенье, 11 июня, на 702 км трассы «Байкал» в селе Хохотуй. По некоторым данным, в результате происшествия погибли 10 человек, еще более 20 человек пострадали.

«Пассажирский автобус на трассе «Байкал» съехал в кювет и перевернулся, — говорится в сообщении. — В салоне находились более 50 человек».

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники специальных служб.

Другие подробности пока неизвестны.