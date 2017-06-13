Москва, 13 июня, 2017, 04:43 — ИА Регнум. Весна 2017 года продолжила радовать россиян дружными всходами автомобильного рынка. Продажи легковых и легких коммерческих моделей растут, превышая соответствующие показатели предыдущего года. О чем еще свидетельствует такой рост, рассказывает в своей статье корреспондент ИА REGNUM Виктория Бабаева.

Pinsdaddy.com Автомобиль Milano Red

Проданные с начала этого года автомобили во многом сменили те, которые уже некоторое время, примерно год или два, нужно было заменить. Длить ожидаемую покупку для тех, у кого деловая активность завязана на наличие автомобиля, невозможно до бесконечности. Когда-то приходит срок неизбежного обновления. Вот и рост на 6−7%, показанный авторынком в начале 2017 года, во многом обеспечен за счет покупок такого рода, а вовсе не внезапным повышением благосостояния автовладельцев.

И, тем не менее, даже такой показатель можно только всячески приветствовать. Отечественная тенденция авторынка показала рост в то время, как в мире в целом наблюдается спад. Возможно, сработает правило «первый вошел — первый и выйдешь», и российский позитивный сдвиг предвещает нечто большее, чем просто замену отслуживших свое автомобилей?

Позитивное влияние на показатели авторынка оказала и господдержка, и упрощенные программы кредитования. Этот эффект также можно записать исключительно в позитив, поскольку авторынок не существует сам по себе, а является одним из составляющих, обеспечивающих слаженную работу всей экономики в целом.

Подробнее читайте о новостях в отечественном и мировом автопроме в статье: Автопром: Украина сделает богаче Белоруссию

Предлагаем вашему вниманию также другие статьи Виктории Бабаевой, посвященные новостям автомобильной промышленности и рынка.