Москва, 11 июня, 2017, 21:09 — ИА Регнум. В Москве в районе Медведковского лесопарка автомобиль столкнулся с бензовозом. Об этом «Агентству Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Tysto Авария

Авария произошла в воскресенье, 11 июня, на 89 км МКАД.

«На 89 км МКАД произошло ДТП, автомобиль столкнулся с бензовозом, — сказал источник. — Произошел разлив топлива».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Причины аварии пока неизвестны.