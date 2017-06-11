В Москве произошло ДТП с участием бензовоза
Москва, 11 июня, 2017, 21:09 — ИА Регнум. В Москве в районе Медведковского лесопарка автомобиль столкнулся с бензовозом. Об этом «Агентству Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
Tysto
Авария
Авария произошла в воскресенье, 11 июня, на 89 км МКАД.
«На 89 км МКАД произошло ДТП, автомобиль столкнулся с бензовозом, — сказал источник. — Произошел разлив топлива».
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.
Причины аварии пока неизвестны.