Токио, 14 июня, 2017, 02:37 — ИА Регнум. Уничтожение запасов химического оружия, накопленных японской оккупационной армией на территории Китая во время Второй Мировой войны, длится до сих пор. Близость складов с боевыми отравляющими веществами к российско-китайской границе продолжает создавать угрозу экологии двух стран. О том, как эти зловещие запасы оказались на территории Китая и когда наступит долгожданное очищение от химической угрозы, рассказывает доктор исторических наук, постоянный автор ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

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Заместитель директора департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля вооружений Владислав Антонюк сделал заявление о том, что процесс уничтожения оставленного в Китае японской Квантунской армией во времена Второй Мировой войны химического оружия идет медленно. Самую большую опасность представляют захоронения, находящиеся в непосредственной близости от речных русел, по которым отравляющие вещества способны распространиться на многие сотни километров.

Милитаристская Япония, получив от нацистской Германии установку для производства иприта в 1933 году, начала производство сначала на своей территории, а потом расширила его на территории оккупированного Китая. До сих пор жители Китая продолжают получать серьезные отравления из-за разгерметизации старых японских боеприпасов, как это имело место в 2003 году в ходе строительства в провинции Хэйлунцзян.

Бесчеловечные опыты по применению химического и бактериологического оружия, проводившиеся японскими оккупантами на военнопленных и мирном населении, невозможно вспоминать без содрогания. Преступления перед человечеством, совершенные злодеями из «отряда № 731» и «отряда № 516», стали частью обвинения на судебном процессе против милитаристской Японии. Командующий Квантунской армией генерал Отодзо Ямада признал на судебном процессе: «Вступление в войну против Японии Советского Союза и стремительное продвижение советских войск в глубь Маньчжурии лишило нас возможности применить бактериологическое оружие против СССР и других стран».

О том, какую угрозу представляют до сих пор остающиеся в китайской земле запасы боевых отравляющих веществ, читайте в статье: Япония: Зловещее эхо войны

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