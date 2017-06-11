Санкт-Петербург, 11 июня, 2017, 23:15 — ИА Регнум. 10 июня в Санкт-Петербургском Музее стрит-арта начался «Большой фестиваль комиксов». На мероприятии собралось множество авторов и издательств со своими комиксами. Фестиваль разделился более чем на 60 тематических зон, где каждый мог найти то, что ему по душе.

Дарья Драй ИА REGNUM Косплей персонажей из сериала «Игры Престолов». Джон Сноу на «Железном Троне»

Погружение в атмосферу происходит еще перед входом в музей: десятки людей переоделись в костюмы персонажей из комиксов и мультфильмов, чтобы поучаствовать в дефиле косплееров, проходящем на главной сцене. Каждый из участников представил зрителям небольшое выступление, в котором не только показал свой наряд, но и передал основную тему произведения.

Дарья Драй ИА REGNUM Аниме косплей

Недалеко от главной сцены расположилась зона автограф-сессий. Среди главных гостей — создатель черепашек-ниндзя Кевин Истмен. В далеком 1984 году он вместе с художником Питером Лэрдом впервые нарисовал прямоходящую черепаху с нунчаками в лапах.

«Я впервые приехал на этот фестиваль, и мне очень приятно, что здесь все так рады меня видеть, — рассказывает корреспонденту ИА REGNUM Кевин Истмен. — За последние несколько лет я посетил порядка семидесяти фестивалей, и этот можно смело отнести в десятку лучших. Организаторы прекрасно выполняют свою работу и фанаты очень приятные. Сейчас я работаю над нашим онгоингом черепашек-ниндзя, а конкретно над сюжетом о захвате земли. Кем именно — пока что секрет».

Еще один почетный гость — художник «подростков-мутантов» Джим Лоусон:

«Мне очень здесь нравится. Я первый раз на фестивале комиксов под открытым небом. Я не знал, что он будет не в помещении, и это здорово. Мне очень нравятся здесь люди, и музыка хорошая. Все здесь просто замечательно!»

Джим Лоусон также поделился своим мнением о ленте Майкла Бэя «Черепашки-ниндзя»:

"Скажу честно, мне не понравился фильм. Прошло не так много времени с момента продажи прав на франшизу, и мне очень непривычно видеть черепашек-ниндзя в таком облике. Это уже совсем не те черепахи».

Дарья Драй ИА REGNUM Спайдерпалм

На фестиваль Кевин Истмен и Джим Лоусон привезли свою новую работу из серии комиксов о подростках-мутантах — «Слепое зрение». По признанию Лоусона, на данный момент это его любимая рисованная история.

На «Аллее авторов» можно было встретить как новичков так и уже состоявшихся российских комиксистов, среди которых пионер российского комикса Аскольд Акишин:

«Я второй раз на Бигфесте. Очень нравится атмосфера этого места: кирпичные стены, завод, трубы… Я люблю такое. На фестиваль я приехал на один день с некоторыми своими работами, среди которых оригиналы, вошедшие в афишу Бигфеста. А из комиксов привез свою первую работу, которая была опубликована за границей — «Мастер и Маргарита» на французском языке. Кроме того, на стенде «Бумкниги» представлен мой последний комикс «Командировка».

Читайте интервью с Аскольдом Акишиным: «Война миров» на Русской почве

Дарья Драй ИА REGNUM Работы Анжелики Кирюхиной

Для любителей рисованных историй, которые еще только начинают свой творческий путь, организованы многочисленные лекции. Говорили о том, как создавать комиксы и, что немаловажно, как опубликовать уже готовую историю. Кроме того, на мастер-классах проводили занятия по классической покадровой анимации, перекладке, бумажной анимации, а также рисованию собственного фензина (любительское малотиражное издание).

Ранее ИА REGNUM сообщало о короткометражном мультфильме Марии Конопатовой «Концерт огня». На фестивале она представила некоторые свои работы, связанные с мультфильмом и рассказала агентству о том, на каком этапе производства он находится сейчас.

«Концерт огня» уже на стадии анимации, дорисовки фонов. Работа идет. Возможно, скоро будет открытая презентация здесь, в Петербурге. Где именно — пока неизвестно, зависит от того, где получится договориться. А что касается Бигфеста, то на сегодняшний день это, наверное, единственный в России фестиваль, который по-настоящему посвящен комиксам от и до. Здесь можно встретить людей совершенно разных возрастов и увлечений. Я сегодня представляю свой сольный проект «Птичий остров» и «Аврору» в соавторстве со сценаристом Тимофеем Мокиенко. И также много приятных мелочей и постеров по моим комиксам».

Читайте также: От мира миру — акварельная смерть, а не скрипка

Дарья Драй ИА REGNUM Автор Гоша Елаев

Для тех посетителей, кто не имеет отношения к созданию комиксов, однако любит их читать или смотреть, также создано множество развлекательных зон. Каждая отвечает за определенное произведение. Например, в шатре Гарри Поттера волшебная шляпа определяла, к какому факультету попал бы тот или иной поклонник Хогвартса. В зоне, посвященной японскому режиссеру-аниматору Хаяо Миядзаки, показывали его самые известные мультфильмы.

Отдельное место на фестивале заняла «Зона Ведьмак», которая стала отражением вселенной, созданной польским писателем-фантастом Анджеем Сапковским. Здесь можно не только встретить персонажей саги, но и научиться фехтованию, управлению мечом и даже навыкам алхимии. Кроме того, посетителей развлекали многочисленными играми.

Большой фестиваль комиксов проводится к Санкт-Петербурге уже второй раз и является крупнейшим в России фестивалем рисованных историй и косплеев.