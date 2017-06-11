«Это уже совсем не те черепахи»: Большой фестиваль комиксов в Петербурге
Санкт-Петербург, 11 июня, 2017, 23:15 — ИА Регнум. 10 июня в Санкт-Петербургском Музее стрит-арта начался «Большой фестиваль комиксов». На мероприятии собралось множество авторов и издательств со своими комиксами. Фестиваль разделился более чем на 60 тематических зон, где каждый мог найти то, что ему по душе.
Погружение в атмосферу происходит еще перед входом в музей: десятки людей переоделись в костюмы персонажей из комиксов и мультфильмов, чтобы поучаствовать в дефиле косплееров, проходящем на главной сцене. Каждый из участников представил зрителям небольшое выступление, в котором не только показал свой наряд, но и передал основную тему произведения.
Недалеко от главной сцены расположилась зона автограф-сессий. Среди главных гостей — создатель черепашек-ниндзя Кевин Истмен. В далеком 1984 году он вместе с художником Питером Лэрдом впервые нарисовал прямоходящую черепаху с нунчаками в лапах.
«Я впервые приехал на этот фестиваль, и мне очень приятно, что здесь все так рады меня видеть, — рассказывает корреспонденту ИА REGNUM Кевин Истмен. — За последние несколько лет я посетил порядка семидесяти фестивалей, и этот можно смело отнести в десятку лучших. Организаторы прекрасно выполняют свою работу и фанаты очень приятные. Сейчас я работаю над нашим онгоингом черепашек-ниндзя, а конкретно над сюжетом о захвате земли. Кем именно — пока что секрет».
Еще один почетный гость — художник «подростков-мутантов» Джим Лоусон:
«Мне очень здесь нравится. Я первый раз на фестивале комиксов под открытым небом. Я не знал, что он будет не в помещении, и это здорово. Мне очень нравятся здесь люди, и музыка хорошая. Все здесь просто замечательно!»
Джим Лоусон также поделился своим мнением о ленте Майкла Бэя «Черепашки-ниндзя»:
"Скажу честно, мне не понравился фильм. Прошло не так много времени с момента продажи прав на франшизу, и мне очень непривычно видеть черепашек-ниндзя в таком облике. Это уже совсем не те черепахи».
На фестиваль Кевин Истмен и Джим Лоусон привезли свою новую работу из серии комиксов о подростках-мутантах — «Слепое зрение». По признанию Лоусона, на данный момент это его любимая рисованная история.
На «Аллее авторов» можно было встретить как новичков так и уже состоявшихся российских комиксистов, среди которых пионер российского комикса Аскольд Акишин:
«Я второй раз на Бигфесте. Очень нравится атмосфера этого места: кирпичные стены, завод, трубы… Я люблю такое. На фестиваль я приехал на один день с некоторыми своими работами, среди которых оригиналы, вошедшие в афишу Бигфеста. А из комиксов привез свою первую работу, которая была опубликована за границей — «Мастер и Маргарита» на французском языке. Кроме того, на стенде «Бумкниги» представлен мой последний комикс «Командировка».
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Для любителей рисованных историй, которые еще только начинают свой творческий путь, организованы многочисленные лекции. Говорили о том, как создавать комиксы и, что немаловажно, как опубликовать уже готовую историю. Кроме того, на мастер-классах проводили занятия по классической покадровой анимации, перекладке, бумажной анимации, а также рисованию собственного фензина (любительское малотиражное издание).
Ранее ИА REGNUM сообщало о короткометражном мультфильме Марии Конопатовой «Концерт огня». На фестивале она представила некоторые свои работы, связанные с мультфильмом и рассказала агентству о том, на каком этапе производства он находится сейчас.
«Концерт огня» уже на стадии анимации, дорисовки фонов. Работа идет. Возможно, скоро будет открытая презентация здесь, в Петербурге. Где именно — пока неизвестно, зависит от того, где получится договориться. А что касается Бигфеста, то на сегодняшний день это, наверное, единственный в России фестиваль, который по-настоящему посвящен комиксам от и до. Здесь можно встретить людей совершенно разных возрастов и увлечений. Я сегодня представляю свой сольный проект «Птичий остров» и «Аврору» в соавторстве со сценаристом Тимофеем Мокиенко. И также много приятных мелочей и постеров по моим комиксам».
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Для тех посетителей, кто не имеет отношения к созданию комиксов, однако любит их читать или смотреть, также создано множество развлекательных зон. Каждая отвечает за определенное произведение. Например, в шатре Гарри Поттера волшебная шляпа определяла, к какому факультету попал бы тот или иной поклонник Хогвартса. В зоне, посвященной японскому режиссеру-аниматору Хаяо Миядзаки, показывали его самые известные мультфильмы.
Отдельное место на фестивале заняла «Зона Ведьмак», которая стала отражением вселенной, созданной польским писателем-фантастом Анджеем Сапковским. Здесь можно не только встретить персонажей саги, но и научиться фехтованию, управлению мечом и даже навыкам алхимии. Кроме того, посетителей развлекали многочисленными играми.
Большой фестиваль комиксов проводится к Санкт-Петербурге уже второй раз и является крупнейшим в России фестивалем рисованных историй и косплеев.