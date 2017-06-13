Минск, 13 июня, 2017, 04:35 — ИА Регнум. Нефтеперерабатывающая отрасль экономики Беларуси вызвала серьезную озабоченность у Александра Лукашенко. В ходе совещания по вопросам социально-экономической и общественно-политической ситуации в стране, состоявшегося 1 июня, белорусский президент отметил особую важность нефтеперерабатывающей отрасли и ее особое значение, поставив эту отрасль в один ряд с белорусской независимостью. Почему этот вопрос внезапно приобрел такое резкое звучание, рассказывает редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Валентина Андреева ИА REGNUM

Вклад нефтеперерабатывающей отрасли в белорусскую экономику последнее время снижается. И тому есть важные причины, первая из которых состоит в том, что высокодоходная отрасль пребывает под крайне неэффективным чиновничьим управлением. Даже в условиях непрекращающихся льготных цен на закупку российского сырья, нефтяной рай белорусской экономики постепенно отходит в прошлое. Второй немаловажной причиной служит здесь конъюнктура рынка, больно ударившая в прошлом году по гигантам белорусской нефтепереработки.

Провал настиг не только «нефтянку». И деревообработка, и цементная отрасль «съели» миллиардные инвестиции, не принеся ощутимой отдачи. Нежелание привязывать стратегическое планирование к тактическим задачам рыночной ситуации принесло ожидаемые плоды. Белоруссия опять отправилась за российской помощью.

Как довести потенциально высокодоходные отрасли экономики «до ручки», и сможет ли Александр Лукашенко справиться с саботажем собственного чиновничьего аппарата, читайте в статье: Почему чиновники Беларуси саботируют указания президента?

Предлагаем вашему вниманию также другие статьи Юрия Баранчика, посвященные состоянию дел в Белоруссии.