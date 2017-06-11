Мурманск, 11 июня, 2017, 20:57 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали группу подданных Марокко, пытавшихся незаконно пересечь российско-норвежскую границу. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

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Инцидент произошел в воскресенье, 11 июня.

«Всего задержано четверо подданных Королевства Марокко», — говорится в сообщении.

В отношении задержанных иностранных граждан было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконное пересечение госграницы РФ».