Москва, 13 июня, 2017, 04:03 — ИА Регнум. Несмотря на ведущиеся разработки новейших систем вооружения, начатые уже после распада СССР, большая часть техники, поступающей сейчас в российские Вооруженные силы, представляет собой результат глубокой модернизации доказавших свою высокую надежность и эффективность советских моделей. Что может измениться в этой схеме в ближайшие годы и каковы возможные пути развития новой оружейной стратегии, рассказывает в своей статье военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

СССР — главное наследие ВПК России

Примеров техники, созданной на основе советских разработок, успешно показавшей себя в ходе современных конфликтов, можно набрать изрядно. Из ярчайших «звезд» последнего времени выделяются созданные на базе истребителя Су-27 машины, включая фронтовые бомбардировщики Су-34, а также многофункциональных истребителей Су-30СМ и Су-35С. Все перечисленные боевые самолеты подтвердили свое качество в ходе применения в Сирии. Контракты на поставку этих моделей приносят российским оружейникам многомиллиардные прибыли.

Если брать за основной критерий популярность у зарубежных заказчиков, то модернизированная техника советской разработки может еще надолго остаться основным трендом российского военпрома. Приведенный пример из области авиастроения можно протранслировать на любую другую область вооружений, лишь заменяя наименования изделий. Все они своими корнями уходят в «застойные» 80-е годы, идет ли речь о ракетах или танкостроении, подводном флоте или надводных боевых кораблях.

Суммируя все перечисленное, можно предположить, что в условиях непрекращающегося финансового неблагополучия новым и новейшим проектам российских вооружений придется подождать. А основной упор будет сделан на модернизированные советские модели.

Подробности читайте в статье: ВПК России: модернизация техники СССР или новые образцы?

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