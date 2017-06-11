Сборная Грузии забила 2 мяча во втором тайме и вырвала ничью
Кишинёв, 11 июня, 2017, 20:53 — ИА Регнум. 11 июня на стадионе «Зимбру» был разыгран матч квалификации к ЧМ-2018 группы D между сборными Молдавии и Грузии. Матч завершился со счетом 2:2.
На 15-й минуте оттянутый форврад «Шерифа» Раду Гынсарь открыл счет после ассиста Евгения Кочука — 1:0.
Через 20 минут вингер «Милсами» Александр Дедов удвоил преимущество хозяев — 2:0. На этот раз ассистентом стал Александр Антонюк.
На 65-й минуте атакующий полузащитник «Висла Плоцк» Георги Меребашвили сократил отставание в счете после ассиста Ника Качарава — 2:1.
Через 5 минут Валери Казаишвили сравнял счет — 2:2.
Статистика матча (Молдавия/Грузия)
Удары 6/17
Удары в створ 4/6
Владение 39%/61%
Фолы 20/11
На данный момент Грузия идет на 5-м месте с 3-мя очками. Модавия осталась на последнем месте, набрав 2 очка.
Составы на матч:
Молдавия: Намашко, Посмак, Епуряну, Цыгырлаш, Бордиян, Карп, Чеботару, Дедов, Гынсарь, Антонюк, Кочук.
Грузия: Макаридзе, Лобжанидзе, Табидзе, Кашия, Кверквеля, Канкава, Даушвили, Двалишвили, Арабидзе, Наваловский.
Главный арбитр матча: Андреас Экберг.
Предупреждения: Арабидзе — 79, Бордиян — 88, Канкава — 89.
Голы: Гынсарь 15 — 1:0, Дедов 36 — 2:0, Меребашвили 65 — 2:1, Казаишвили 70 — 2:2.