Благовещенск, 13 июня, 2017, 04:02 — ИА Регнум. Компании «Сибур» и «Русгидро» в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения энергетическими ресурсами Амурского газохимического комплекса (ГХК), строительство которого в настоящее время прорабатывает «Сибур»,. Что это событие означает для развития Дальневосточного региона, рассказывает в своей статье постоянный автор ИА REGNUM Борис Марцинкевич.

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Разработка Амурского газохимического комплекса, заслуживающего наименования крупнейшего проекта в области нефтехимии, запланированного «Сибуром», станет возможной только при своевременном и всесторонне продуманном обеспечении этого проекта электроэнергией. И здесь найдется место для деятельности «Русгидро». Город Свободный Амурской области, вокруг которого развернется основное строительство, с давних пор является важным транспортным узлом Дальнего Востока. И именно через него пройдет российско-китайский газопровод «Сила Сибири».

Итак, вложения двух крупных игроков, «Сибур» и «Русгидро», планирующих развернуть деятельность в городе Свободный, будет подкреплена усилиями третьего, со скромным названием «Газпром». В случае успеха начинания, Амурскую область ожидает промышленный подъем, значительно превосходящий предписанный ей по маршруту, содержащемуся в «Комплексной программе социально-экономического развития Дальнего Восток и Забайкальского региона» изданной правительством РФ на период с 2017 по 2025 годы.

Но если экономический взлет Амурской области действительно будет иметь место, никто из болеющих за Россию не огорчится, не правда ли?

Подробности о грандиозных планах, постепенно принимающих черты реальности, читайте в статье: ГОЭЛРО для Амурской области

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