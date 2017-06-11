Сборная Украины минимально обыграла Финляндию
Хельсинки, 11 июня, 2017, 20:49 — ИА Регнум. 11 июня на стадионе «Ратинан» был разыгран матч квалификации к ЧМ-2018 группы I между сборными Финляндии и Украины. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу гостей.
В начале второго тайма вингер «Шальке-04» Евгений Коноплянка открыл счет, добив мяч в пустые ворота после рикошета от вратаря — 0:1.
На 72-й минуте форвард «Байера» Йоэл Похбянпало сравнял счет — 1:1.
Через 3 минуты форвард «Динамо» (Киев) Артем Беседин вывел Украину вперед после ассиста Ярослава Ракицкого — 1:2.
Статистика матча (Финляндия/Украина)
Удары 9/10
Удары в створ 2/5
Владение 51%/49%
Фолы 9/12
На данный момент Украина поднялась на 2-ю строчку, набрав 11 очков. Финляндия осталась на 5-м месте с 1-м очком.
Составы на матч:
Финляндия: Градецки, Мойсандер, Ояла, Аркивуо, Уронен, Лам, Райтала, Лод, Ягуби, Хямяляйнен, Пукки.
Украина: Пятов, Бутко, Ордец, РАкицкий, Матвиенко, Степаненко, Малиновский, Коноплянка, Коваленко, Ярмоленко, Селезнев.
Главный арбитр матча: Йефет Алон.
Предупреждения: Ракицкий — 39, Коноплянка — 55, Коваленко — 58. Ягуби — 74, Лам — 80, Шепелев — 90+3.
Голы: Коноплянка 51 — 0:1, Похьянпало 72 — 1:1, Беседин 75 — 1:2.