Хельсинки, 11 июня, 2017, 20:49 — ИА Регнум. 11 июня на стадионе «Ратинан» был разыгран матч квалификации к ЧМ-2018 группы I между сборными Финляндии и Украины. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу гостей.

(сс) AnnRos Футбол

В начале второго тайма вингер «Шальке-04» Евгений Коноплянка открыл счет, добив мяч в пустые ворота после рикошета от вратаря — 0:1.

На 72-й минуте форвард «Байера» Йоэл Похбянпало сравнял счет — 1:1.

Через 3 минуты форвард «Динамо» (Киев) Артем Беседин вывел Украину вперед после ассиста Ярослава Ракицкого — 1:2.

Статистика матча (Финляндия/Украина)

Удары 9/10

Удары в створ 2/5

Владение 51%/49%

Фолы 9/12

На данный момент Украина поднялась на 2-ю строчку, набрав 11 очков. Финляндия осталась на 5-м месте с 1-м очком.

Составы на матч:

Финляндия: Градецки, Мойсандер, Ояла, Аркивуо, Уронен, Лам, Райтала, Лод, Ягуби, Хямяляйнен, Пукки.

Украина: Пятов, Бутко, Ордец, РАкицкий, Матвиенко, Степаненко, Малиновский, Коноплянка, Коваленко, Ярмоленко, Селезнев.

Главный арбитр матча: Йефет Алон.

Предупреждения: Ракицкий — 39, Коноплянка — 55, Коваленко — 58. Ягуби — 74, Лам — 80, Шепелев — 90+3.

Голы: Коноплянка 51 — 0:1, Похьянпало 72 — 1:1, Беседин 75 — 1:2.