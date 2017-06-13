Баку, 13 июня, 2017, 04:00 — ИА Регнум. Знаменитый вымышленный английский сыщик по небольшой частной детали оказывался способен к обобщающим выводам удивительного масштаба. Реальность наша, будучи сложнее любого вымысла, иногда в частном выступлении или реплике политика способна так сконцентрировать общее умонастроение определенной страны, что многие скрытые доселе мысли высвечиваются как при вспышке молнии. Можно ли рассмотреть статью бывшего министра иностранных дел Азербайджана в таком ракурсе? О чем говорит анализ сообщения Тофика Зульфугарова, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Minval.az

Само название статьи Зульфугарова «Постепенно и незаметно Россия уходит из Азербайджана» уже может сообщить многое. Отношения Баку и Москвы разложены в статье по ряду аспектов — экономическому, военно-техническому, гуманитарному и прочим. И в каждом из аспектов ярко отражается основная мысль Тофика Зульфугарова, преломленная конкретикой обстоятельств и все же в глубине своей неизменная.

Политика баланса сил, исповедуемая всеми внешними миротворцами, включая Россию и США, приводит пока только к параллельной разобщенности позиций Азербайджана и Армении, неспособных найти друг друга иначе как на поле боя. А точка зрения, возобладавшая в рамках Минской группы ОБСЕ, призывающей к участию сторон конфликта в непосредственном переговорном процессе, с трудом пробивает себе путь в ситуации бесконечного взаимообвинения. Претензии Азербайджана к России, которые он пытается формировать в точечное давление то тут, то там (например, грозя санкциями русской общине в Азербайджане), не выглядят эффективным способом упрочения взаимопонимания.

Что же остается в сухом остатке? Возросшая важность Азербайджана как элемента в проекте «Шелковый путь» может быть реализована только в случае нахождения мирного решения нагорно-карабахского конфликта, и никак иначе. Пытаясь получить из текущей ситуации максимум, Баку рискует потерять такой важный для будущего канал связи. Ведь только тот фактор, который сможет обеспечить, наконец, армяно-азербайджанские переговоры, станет путеводной звездой, выводящей из тупика бесконечной вражды. Не этот ли вывод напрашивается в результате исследования?

Подробности читайте в статье: Создадут ли Алиев и Саргсян прямой канал связи

Предлагаем вашему вниманию также другие статьи Станислава Тарасова, посвященные поиску путей разрешения конфликта вокруг НКАО.