Тель-Авив, Израиль, 13 июня, 2017, 01:02 — ИА Регнум. Гуманитарные действия Израиля в направлении «на север» укладываются, по мысли прагматиков от политики, в некую удобопонятную схему. Работа ведется с тем, что есть там на данный момент по факту. А на данный момент там, к северу от израильской границы, скопились «умеренные» боевики, часть из которых невозможно отличить от классических халифатистов.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Сирийский флаг

Но таких «горячих голов» — только часть, к тому же находящаяся под командованием относительно вменяемых полевых командиров. Для Тель-Авива представляет интерес, чтобы эти «бойцы за демократию» организовывали на подконтрольной им территории достаточно управляемую буферную зону, не допуская просачивания на территорию Израиля неконтролируемых людских потоков, в которых так удобно маскироваться террористам.

И тем более важным, по-видимому, представляется израильским лидерам недопущение на границу совсем уж оголтелых бандитов из ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Возможно, что сирийские правительственные войска справлялись бы с этой задачей еще лучше, но по факту их нет в нужном месте. А то, что клубится на территории когда-то единой Сирии, все более оформляется в виде зон и участков, стабильность в рамках которых все еще крайне неустойчива и зачастую замыкается на тактические интересы какой-либо из мировых держав, проводящей свою линию на политической карте Сирии.

Пока этот калейдоскоп не перестанет вращаться, Израиль, как это было уже неоднократно в новейшей истории, предпочтет «мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться». И гуманитарная помощь израильтян к северу от своих границ также является частью такой стратегии.

Подробности читайте в статье: Зачем Израиль лечит сирийцев?

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