Анкара, 17 июня, 2017, 00:02 — ИА Регнум. Отсутствие приемлемого решения внутриполитического противостояния, охватившего Турцию с момента попытки госпереворота в июле 2016 года, создает условия для разрастания ближневосточного конфликта в северном направлении. Сможет ли нынешнее турецкое руководство найти возможность маневра к стабилизации в столь грозной для себя обстановке? Анализ последних событий вокруг и внутри самой Турции проводит генеральный директор Международного Института Развития Научного Сотрудничества, постоянный автор ИА REGNUM Ариф Асалыоглу.

Иван Шилов ИА REGNUM

Политика Турции, все более ужесточающаяся по отношению к внутриполитическим оппонентам, начинает блокировать возможность достижения договоренностей с турецкой стороной в рамках мирного урегулирования ближневосточного конфликта. Связь между нарушением прав человека в нынешней Турции и готовностью рассматривать ее в качестве равноправного участника политического процесса со стороны западных стран становится все более очевидной. Председатель подкомитета Конгресса США по вопросам Европы, Евразии и новых угроз Дана Рорбахер во время совещания заявил, что не хочет больше приглашать президента Турции Реджепа Эрдогана в США.

Причиной такого резкого заявления стало взаимное несогласие по вопросам политики Анкары после подавления попытки госпереворота в июле 2016 года. Противостояние, как со стороны США, так и ЕС, делает положение Анкары еще более шатким, поддержка НАТО в случае широкомасштабного конфликта все менее вероятна.

Кроме того, последние конфликты с участием курдских формирований грозят уже новым, турецко-иранским противостоянием. После нападения вооруженных участников «Партии свободной жизни в Курдистане» на иранских военных угроза разрастания конфликта становится ключевой для понимания дальнейшей политической перспективы Анкары.

Подробности читайте в статье: Турция вступит в новую войну

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