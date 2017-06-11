Грозный, 11 июня, 2017, 20:29 — ИА Регнум. «За короткое время Госдеп 2 раза делает громкие заявления по Чечне, — пишет глава республики. — И оба раза они основаны на лжи и умышленной дезинформации. На этот раз требует «обеспечить безопасность Мурада Амриева».

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

Кадыров добавил, что силовые структуры Чечни обеспечивают безопасность всех граждан РФ, проживающих в республике.

«Когда от их (террористов) рук гибли сотни и тысячи лучших сынов Чечни и всей России, Госдеп в рот воды набрал, — пишет глава Чечни. — А когда нет надобности кого-то защищать, когда мы победили терроризм, установили мир и порядок, у представителей Госдепа прорезался голосочек».

Кадыров полностью опроверг сообщение, что боец ММА Амриев будто бы захвачен чеченским спецназом. Глава республики пояснил, что Амриева объявили в розыск, так как тот не явился на допрос. По его словам, Амриев был отпущен после дачи показаний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июня в Брянской области был задержан боец ММА Мурад Амриев. Позже он сбежал из здания полиции. 8 июня беглеца задержали в белорусском городе Добруш.

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