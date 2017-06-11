Воронеж, 11 июня, 2017, 20:25 — ИА Регнум. Церемония вручения Платоновской премии в области литературы и искусства за 2017 год состоялась в Воронеже в рамках Платоновфеста 11 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона. Церемония вручения премии прошла в воронежском кинотеатре «Спартак».

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Платоновскую премия в этом году получил писатель Алексей Иванов

Лауреатом премии в этом году стал писатель и киносценарист Алексей Иванов — «за открытие сокровенных тайн отечественной истории».

Губернатор Алексей Гордеев, который, открывая церемонию, поблагодарил воронежцев и гостей города за неподдельный интерес к Платоновскому фестивалю искусств, который с каждым годом набирает вес и популярность.

«По традиции, кульминацией фестиваля является вручение Платоновской премии. В этом году Совету было непросто — было шесть номинантов, представителей различных направлений культуры и искусства. Лауреатом стал писатель, сценарист и культуролог Алексей Иванов, и очень правильно прозвучала аргументация — «за открытие сокровенных тайн отечественной истории». К сожалению, долгие десятилетия наша история начиналась почему-то с 1917 года, а если что-то рассматривалось в более отдаленной ретроспективе, то всегда находилось под жесткой цензурой и встраивалось в идеологические догмы, чтобы люди не воспринимали «не так» факты нашей богатой истории. Важно, что сегодня появляются писательские труды, рассказывающие о народе, об обществе, о том, как формировалось государство. И в этом разнообразии мы можем понять не только, какие существовали ошибки и проблемы или те или иные противостояния, которые приходилось преодолевать, но и самое главное — что нам есть, чем гордиться», — подчеркнул Алексей Гордеев.

Глава региона вручил Алексею Иванову диплом, памятный нагрудный знак лауреата Платоновской премии и сертификат на миллион рублей.

Алексей Иванов в своей речи особо отметил, что «Платоновская премия — не состязательная, для ее получения не надо заводить выгодные знакомства, надо просто существовать в культуре, а не в московской художественной тусовке. И, конечно, это очень престижно — стоять в одном ряду с лауреатами Платоновской премии прошлых лет».

После вручения премии Алексей Иванов провел встречу с поклонниками своего творчества: ответил на вопросы как о своей работе, так и о состоянии литературы в целом.

Платоновская премия была учреждена в 2011 году правительством Воронежской области. Она присуждается ежегодно российским или зарубежным деятелям литературы и искусства за значительный вклад в культурное достояние Российской Федерации, за создание выдающихся произведений в литературе, театральном, музыкальном, изобразительном искусстве, за новаторское развитие гуманистических культурных традиций. Первым лауреатом премии в 2011 год стал писатель Борис Екимов. Затем в 2012 году премия была вручена художественному руководителю академического Малого драматического театра — Театра Европы Льву Додину. Лауреатом премии в 2013 году стал художественный руководитель и главный дирижер Российского национального оркестра Михаил Плетнев, в 2014 году — художник-мультипликатор Александр Петров, в 2015-м — писатель Андрей Битов, в 2016 году — кинорежиссер и сценарист Александр Сокуров.

Алексей Иванов — российский писатель и сценарист. В числе наиболее известных произведений — роман «Географ глобус пропил», а также книги, посвященные Уралу («Сердце Пармы»).