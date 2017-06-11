Одесса, Украина, 11 июня, 2017, 19:55 — ИА Регнум. «Говорят, такое указание поступило от руководства, поскольку в ближайшие дни в Подольск приедет новый глава Одесской областной государственной администрации Степанов, — сказал источник. — Может возникнуть вопрос о невыполнении «Закона о декоммунизации».

Rupoezd.ru Памятник Котовскому на привокзальной площади Одессы

8 июня «Зеркало недели» со ссылкой на данные соцопроса Киевского международного института социологии сообщило, что меньше 50% граждан Украины поддерживают декоммунизацию и политику отказа от российской культуры.

Согласно проведенному соцопросу, отвечая на тезис «Нужно очистить Украину от символов прошлого», 22% респондентов выбрали ответ «Полностью согласен» и 20,5% — «Скорее согласен». Отрицательно ответили 43% опрошенных.

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