Рига, 11 июня, 2017, 19:39 — ИА Регнум. «В порт пришел военный груз: танки Leopard, боевые машины пехоты Pizarro, а также транспорт технической поддержки и логистики, — говорится в сообщении. — В воскресенье и понедельник, 12 июня, техника будет переброшена на военную базу в Адажи».

(сс) copsadmirer БМП ASCOD Pizarro

Отмечается, что 9 июня в Латвию уже прибыли более 300 испанских военнослужащих, которые входят в состав международного контингента НАТО.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале мая 2017 года в Латвию была доставлена первая военная техника и экипировка из Канады. В рамках расширения присутствия сил Североатлантического альянса в Латвии будет находиться боевая группа под руководством Канады в составе более 1000 (включая тяжелую технику) военнослужащих из Албании, Италии, Канады, Польши, Словении и Испании.

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