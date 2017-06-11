Киев, 11 июня, 2017, 19:11 — ИА Регнум. Украина к 2022 году планирует импортировать голубое топливо из Норвегии. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский, ссылаясь на подписание меморандума между Польшей и Данией о сотрудничестве для обеспечения прямых поставок газа из Норвегии.

Neftegaz.RU Норвежский газ

«Прямой поток норвежского газа в Украину — отныне реальность, с 2022 года, — отметил Белявский. — Нам осталось построить интерконнектор между Украиной и Польшей: осенью должна начаться закупка труб».

8 июня президент Украины Петр Порошенко во время выступления на Трипольской ТЭС (Харьковская область) заявил, что поставки российского газа на Украину были частью гибридной войны Кремля против украинского государства.

По его словам, Украине удалось обеспечить энергетическую независимость и диверсифицировать поставки энергоносителей.

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