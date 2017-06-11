Киев, 11 июня, 2017, 18:53 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко во время церемонии по случаю вступления в силу безвизового режима открыл символическую «дверь в ЕС» на украинско-словацкой границе. Об этом сообщает в воскресенье, 11 июня, телеканал «112 Украина».

President.gov.ua Дверь в «Эвропу» по версии Порошенко

«На самом деле мы (власти Украины) этого очень долго ждали, и это исторический момент, когда мы разрушаем бумажный занавес, отделяющий Украину от Европы, — заявил Порошенко. — Это значит, что Украина сделала огромные реформы».

По его словам, европейские партнеры Украины «сдержали свое слово» и «открыли дверь» для большой 45-миллионной нации.

«Я вас всех поздравляю», — сказал Порошенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 11 июня на Украине начинает действовать безвизовый режим с Евросоюзом. Данный режим касается только туристических поездок и краткосрочных деловых вояжей.

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