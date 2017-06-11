Вашингтон, 11 июня, 2017, 18:09 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми в трусости. Об этом глава Белого дома сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

Pete Souza Джеймс Коми, экс-директор ФБР

«Я считаю, что утечки от Джеймса Коми распространятся сильнее, чем кто-либо мог представить, — написал глава Белого дома. — Совершенно незаконно? Очень «трусливо»!».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе расследования бывший директор ФБР Джеймс Коми сообщил, что президент США Дональд Трамп не просил его прекратить расследование о «вмешательстве России», хотя и делал соответствующие намеки.

Кроме того, Коми рассказал, что транслировал в СМИ содержание доверительных разговоров с президентом США.

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