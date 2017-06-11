Луганск, 11 июня, 2017, 18:06 — ИА Регнум.

Инженерно-саперные подразделения Народной милиции Луганской народной республики разминировали территорию в 11 квадратных километров близ линии соприкосновения в Донбассе, рассказали в пресс-службе оборонного ведомства республики 11 июня.

Donbass.media Саперы ДНР

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик призвал стороны конфликта в Донбассе предоставить карты минирования местности и ускорить разминирование в Донбассе.

«На этой неделе силами инженерно-саперных подразделений проведены работы по разминированию местности. В ходе инженерных работ от взрывоопасных предметов была очищена территория площадью в одиннадцать квадратных километров», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что работы велись в районах населенных пунктов Пришиб, Красный Лиман и Долгое.

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«Несмотря на обострение обстановки, Народная милиция республики продолжает проводить мероприятия по очистке территории от взрывоопасных предметов», — подчеркнули в пресс-службе.