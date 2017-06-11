Раменское, Московская область, 11 июня, 2017, 17:50 — ИА Регнум. Мужчина, застреливший четырех человек в подмосковном поселке Кратово, действительно был в командировках в «горячих» точках, но в боевых действиях не участвовал. Об этом сообщает в воскресенье, 11 июня, Следственный комитет России (СКР).

Yarskgrad.ru Спецоперации МВД и Росгвардии в Кратово, Раменского района

«Игорь Зенков, 1967 года рождения, с 1992 по 2014 г. работал в МЧС на должности слесаря-ремонтника 5 разряда отдела ремонта спасательного оборудования службы инженерно-технического обеспечения спасательных работ, — говорится в сообщении. — За время своей работы неоднократно бывал в командировках в «горячих» точках, но участия в боевых действиях никогда не принимал».

Ведомство отмечает, что мужчина был владельцем целого арсенала незаконно полученного оружия.

«Часть оружия привезена им из командировки в Чечню, часть являлась самодельным, — говорится в сообщении. — Никаких разрешений на хранение оружия у Зенкова не было».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июня житель Подмосковья забаррикадировался в своем доме и начал стрелять по прохожим. Мужчина убил 4-х человек и ранил еще двоих. Сотрудники спецслужб оцепили дома и поселок, однако преступнику удалось скрыться в труднодоступной местности.

Более 200 силовиков на БТРах и бронеавтомобилях 7 часов пытались ликвидировать стрелка, который оказывал упорное сопротивление. Ранения получили четверо стражей порядка. В итоге злоумышленник был застрелен.

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