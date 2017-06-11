Кишинёв, 11 июня, 2017, 17:41 — ИА Регнум. В столице Молдавии Кишиневе 11 июня прошла акция протеста против намерения властей в лице Демпартии и Партии социалистов сменить избирательную систему на смешанную. Как передает корреспондент ИА REGNUM, акция была организована представителями гражданского общества и четырьмя оппозиционными партиями: «Движение и солидарность» (лидер — экс-министр просвещения Майя Санду), платформа DA (лидер — Андрей Нэстасе), «Наша партия» (лидер — Ренато Усатый) и Либерально-демократическая партия.

jurnal.md Владимир Плахотнюк и Игорь Додон

В акции, которая прошла у здания парламента страны приняли участие около 8−10 тысяч человек. Они обвинили президента Игоря Додона в сговоре с лидером Демпартии и фактическим руководителем страны Владимиром Плахотнюком и потребовали от властей отказаться от планов по реформе избирательной системы, целью которой является удержание власти Демпартией.

Додона обвинили в предательстве интересов страны и собственных избирателей, которым он в ходе президентской кампании 2016 года обещал не идти на компромиссы с Плахотнюком, а теперь помогает ему удержаться у власти.

В тот же день в ряде регионов Молдавии правящей Демократической партией были организованы акции в поддержку изменения избирательной системы.