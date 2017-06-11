Донецк, 11 июня, 2017, 17:33 — ИА Регнум.

Подача воды в Докучаевск к югу от Донецка прекращена в результате остановки насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода, в городе объявлен режим чрезвычайной ситуации местного уровня. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

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«Вследствие отключения электроснабжения насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода коммунальным предприятием «Компания «Вода Донбасса», 11 июня 2017 года в городе Докучаевск объявлена чрезвычайная ситуация местного уровня. В результате боевых действий и остановки работы водовода, прекращена подача воды в Докучаевск», — сказали в пресс-службе.

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В министерстве добавили, что для минимизации последствий чрезвычайной ситуации водоснабжение города осуществляется от водозабора «Майский» ГП «Докучаевский флюсо-доломитный комбинат». Также организован подвоз воды силами МЧС ДНР, предприятий и частных лиц.

Ранее сообщалось, что в результате ночных обстрелов насосная станция первого подъема Южнодонбасского водовода под Ясиноватой остановила свою работу. Сегодня около 9.30 украинская сторона вновь открыла огонь по району насосной станции. В зоне обстрела оказались российские офицеры СЦКК и руководитель коммунального предприятия «Вода Донбасса».

Как сообщал представитель КП «Компания «Вода Донбасса», без воды остался ряд крупных городов в юго-западной части Донбасса, в том числе Мариуполь, Волноваха, Красноармейск, Селидово, Димитров, Родинское и многие другие.