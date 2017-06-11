Лондон, 11 июня, 2017, 17:23 — ИА Регнум. Информация СМИ о том, что президент США Дональд Трамп отложил государственный визит в Великобританию на неопределенный срок, не соответствует действительности. Об этом, как передает РЕН ТВ, сообщили в канцелярии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

«Мы не будем комментировать спекуляции относительно содержания частных телефонных разговоров, — уточнили в канцелярии премьер-министра. — Королева подтвердила приглашение президенту Трампу посетить Британию, и нет никаких изменений в этих планах».

Ранее газета Guardian со ссылкой на неназванного советника британского премьера Терезы Мэй сообщила, что глава Белого дома Дональд Трамп отложил госвизит в Великобританию, который должен был состояться во второй половине 2017 г.

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