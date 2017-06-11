Симферополь, 11 июня, 2017, 16:59 — ИА Регнум. Запад не замечает улучшения ситуации в Крыму, потому что смотрит на полуостров «с закрытыми глазами». Об этом, как передает ТАСС, заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова, выступая на медиафоруме «Открытый Крым: своими глазами».

Kremin.ru Концерт, посвящённый воссоединению Крыма и Севастополя

«Я не думаю, что остается неправильный образ Крыма, — говорит она. — Остается попытка держать на плаву те проблемы, которые Запад определил в качестве основных — именно определил, которые они возвели во главу угла, а не те, которые есть».

Захарова считает, что у Запада сохраняется «маниакальное стремление» не видеть происходящих событий, которые ведут к изменениям и решениям текущих проблем.

«Это упорство, с которым Запад смотрит на Крым с закрытыми глазами, поражает, — добавила представитель российского дипведомства. — Пора открывать глаза, и именно для этого проводятся подобные мероприятия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Народное голосование стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.