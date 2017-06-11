Раменское, Московская область, 11 июня, 2017, 16:36 — ИА Регнум. Рядом с телом мужчины, застрелившего четверых человек в подмосковном поселке Кратово, обнаружены ружье Иж-18 и пистолет «Маузер». Об этом сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

Yarskgrad.ru Спецоперации МВД и Росгвардии в Кратово, Раменского района

«Винтовку Иж-18 и пистолет «Маузер» нашли рядом с телом устроившего стрельбу, предположительно это оружие он использовал в столкновении с силовиками», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июня житель Подмосковья забарикадировался в своем доме и начал стрелять по прохожим. Злоумышленник убил 4-х человек и ранил ещё двоих. Полиция и Росгвардия оцепили дома и поселок. На предложение сдаться мужчина ответил стрельбой.

Силовики пошли на штурм, но злоумышленник метал в них гранаты. Затем он поджег свой дом и скрылся в труднодоступной местности. Более 200 силовиков на БТРах и бронеавтомобилях 7 часов пытались ликвидировать стрелка, который оказывал упорное сопротивление. Ранения получили четверо правоохранителей. В итоге злоумышленник был застрелен.

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