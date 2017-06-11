Симферополь, 11 июня, 2017, 16:15 — ИА Регнум. По факту смерти двух человек и травмирования восьми человек результате столкновения маломерного судна и катера в акватории Черного моря возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Республике Крым.

Bosshunting.com.au Столкновение в море

«Проведены осмотры места происшествия, допрошены потерпевшие, проведено медицинское освидетельствование судоводителей, — говорится в сообщении. — Задержан судоводитель катера «Стелс-007», решается вопрос об избрании ему меры пресечения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июня у берегов Крыма произошло столкновение скоростного катера и прогулочной яхты. В результате ЧП на судне две женщины скончались от полученных травм, на катере пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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