* государством" — запрещённая в России организация

Стамбул, Турция, 11 июня, 2017, 15:49 — ИА Регнум. Турецкая полиция задержала в ходе обысков в разных районах Стамбула 18 человек, подозреваемых в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сегодня, 11 июня, пишет турецкая газета Hurriyet.

(сс) Thestival.gr Турецкая полиция

Сообщается, что сотрудники полицейского управления по борьбе с терроризмом провели в воскресенье обыски по 19 различным адресам в 11 районах Стамбула. В ходе рейдов были задержаны 18 человек, которые подозреваются в связях с террористами и, предположительно, принимали участие в боевых действиях в Сирии.

Также полиция изъяла оружие и боеприпасы, документы и другие материалы.

Все подозреваемые доставлены в отделение полиции для дачи показаний.

Также сообщается, что в турецкой провинции Килис правоохранительные органы задержали пять человек, пытавшихся нелегально проникнуть на территорию Турции со стороны Сирии.

По данным жандармерии, пятеро задержанных — боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, в конце мая в Анкаре полиция ликвидировала двух предполагаемых боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Правоохранители утверждают, что они готовили теракт на съезде правящей в стране Партии справедливости и развития (ПСР).