Москва, 11 июня, 2017, 15:27 — ИА Регнум. Судья Елена Ленская удовлетворила ходатайство следствия о помещении под стражу управляющего директора по инвестиционной деятельности корпорации «РОСНАНО» Андрея Горкьова, который обвиняется в махинациях с деньгами корпорации на 738 миллионов рублей.

George Hodan Арест

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Горькова меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 августа», — постановила судья.

Сам Горьков считает, что задержан незаконно, и скрываться он не собирается. Тем не менее суд решил арестовать его, так как следствие опасается того, что Горьков скроется, уничтожит доказательства или окажет давление на следствие и свидетелей.

Напомним, Горьков был задержан 10 июня — на следующий день после возбуждения против него уголовного дела. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями (статья 201 УК России).

Суть обвинений в том, что Горьков в период с 2001 по 2013 годы вопреки интересам «РОСНАНО» размещал на постоянной основе деньги корпорации в ООО КБ «Смоленский банк» в размере от 460 до 740 миллионов рублей под видом расчётно-кассового обслуживания. Следствие считает, что этими средствами он фактичеси обеспечивал работу банка.

Однако в конце 2014 года этот банк лишился лицензии, а «РОСНАНО» лишилось своих средств в размере более 738 млн рублей. При этом, накануне отзыва лицензии из банка были выведены активы в пользу родного брата Горькова в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 млн рублей.

Адвокат Горькова указывает, что его подзащитный еще за восемь месяцев до отзыва лицензии у указанного банка был с финансовой должности переведен на другую и у него не было полномочий распоряжаться деньгами корпорации.