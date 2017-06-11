Тбилиси, 11 июня, 2017, 15:03 — ИА Регнум.

Minval.az Николоз Гварамия

Генеральный директор телекомпании «Рустави-2» Ника Гварамия покинул пост. Об этом в специальном заявлении 11 июня сообщили владельцы контрольного пакета акций телекомпании братья Гия и Леван Караманишвили.

Они категорически опровергли распространяемую грузинскими СМИ в течение нескольких дней информацию о том, что Гварамия был уволен решением владельцев телеканала. Братья Караманишвили пояснили, что Гварамия ушел по собственному желанию, которое выразил еще несколько недель назад.

Владельцы «Рустави-2» заявляют, что Ника Гварамия официально пока остается генеральным директором телекомпании и может в любой момент вернуться к исполнению полномочий. Они подчеркивают, что Гварамия внес «величайший вклад в борьбу за демократию и свободу выражения в Грузии», они называют «неоценимой» его роль в защите телекомпании от Бидзины Иванишвили.

«Распространенная информация о том, что якобы учредители телекомпании освободили от занимаемой должности Нику Гварамия, не соответствует действительности. Любые указания на это — результат неинформированности или целенаправленная ложь. В действительности на заседании, которое касалось накопившихся в телекомпании финансовых проблем, Ника Гварамия сам заявил, что покидает должность, что противодействия со стороны присутствовавшего владельца не вызвало, как из-за возникшего эмоционального фона, так и из-за того, что Ника Гварамия сам рассматривал возможность ухода, о чем знали как мы, так и сотрудники телекомпании, которым об этом было заявлено еще несколько недель назад», — сказано в заявлении.

Братья Караманишвили также сообщили, что срочное собрание в телекомпании было созвано по просьбе сотрудников и по их же приглашению на нем присутствовал один из владельцев телеканала.

Что касается финансовых проблем (накопившихся налоговых задолженностей и иных платежей), по информации братьев Караманишвили, еще несколько недель назад владельцы и гендиректор телекомпании согласовали план по выводу из кризиса, который, по их заявлению, должен быть неукоснительно выполнен.

В этот план входит оптимизация расходов менеджмента и усиление контроля над расходами, благодаря чему владельцы телеканала собираются возобновить выдачу зарплат сотрудникам и погасить все накопившиеся задолженности.

Информации о том, что гендиректор «Рустави-2» Ника Гварамия покинул пост, уже три дня активно распространяют грузинские СМИ. Некоторые из них констатируют, что произошло это на следующий день после возвращения Ники Гварамия и его заместителя Заала Удумашвили из Киева, где те встречались с экс-президентом Михаилом Саакашвили. После этой встречи стало известно, что Саакашвили предложил Заалу Удумашвили баллотироваться на пост мэра Тбилиси от «Национального движения».

Эту информацию частично подтвердил и сам Удумашвили, но пояснил, что ответа на предложение он пока не давал и должен подумать. Что касается Гварамия, он, как узнали некоторые дотошные СМИ, заслужил от Михаила Саакашвили порицание за связи с отпочковавшейся от «Единого национального движения» новой партией «Европейская Грузия» и что именно из-за недовольства экс-президента и планов по продолжению политической деятельности в составе «Европейской Грузии» Гварамия и ушел в отставку.

Следует отметить, что в самой телекомпании официально информацию об уходе гендиректора до сегодняшнего дня не подтверждали. Два дня в центральном офисе телекомпании проходили совещания, после которых комментарии об обсуждавшихся вопросах не делались.

Телекомпания «Рустави-2» воспринимается как категорический оппонент нынешних властей Грузии, а у населения страны ассоциируется с политикой «Единого национального движения». После смены власти в Грузии один из бывших учредителей и владельцев телекомпании Кибар Халваши начал судебный процесс по возвращению ему отобранной при правлении Саакашвили телекомпании. Дело дошло до последней в Грузии инстанции — Верховного суда, но привести решение в исполнение не позволил Европейский суд по правам человека, который принял к рассмотрению иск адвокатов телекомпании и приостановил исполнение решения о передаче телекомпании Кибару Халваши до вынесения по этому делу решения самого ЕСПЧ.