Москва, 11 июня, 2017, 14:44 — ИА Регнум. Управляющий директор по инвестиционной деятельности акционерного общества «РОСНАНО» Андрей Горьков отверг все обвинения, выдвинутые в его адрес. Об этом Горьков заявил сегодня, 11 июня, на заседании Басманного суда Москвы, где решается вопрос о его аресте.

Alkanchik Роснано

Следователь рассказал, что уголовное дело против Горькова было возбуждено 9 июня. Следствие считает, что оставшись на свободе, Горьков может навредить расследованию, скрыться, уничтожить доказательства и оказать давление на свидетелей.

Прокурор поддержал ходатайство следователя Следственного комитета России об аресте Горькова.

Кроме того, следствие сообщило, что Горьков был задержан уже с билетом на самолёт в Китай.

Сам топ-менеджер «РОСНАНО» заявил, что скрываться не собирается, а про билет пояснил, что собирался в запланированную командировку в Китай из которой должен был вернуться 15 июня.

Адвокат Горькова попросил суд освободить его клиента под залог в 50 млн рублей. Также защитник утверждает, что у следствия нет «реальных доказательств по делу».

Свою вину Горьков не признает и утверждает, что ен совершал вменяемые ему преступления.

Напомним, по версии следствия, директор по инвестициям «РОСНАНО» с 2011 по 2013 годы вопреки интересам компании размещал на постоянной основе деньги корпорации в ООО КБ «Смоленский банк» в размере от 460 до 740 миллионов рублей под видом расчётно-кассового обслуживания. Фактически этими средствами финансировалась деятельность банка.

Следствие считает, что Горьков нанёс «РОСНАНО» ущерб в размере 738 млн рублей.