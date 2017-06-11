Москва, 11 июня, 2017, 14:13 — ИА Регнум. В День России в Москве проходит множество праздничных мероприятий.

Schekinov Alexey Victorovich День России

В парке «Красная Пресня» с 12 до 20 часов будут проведены ряд активностей, среди которых мастер-классы по запуску воздушных змеев и конструированию самолетов, лекция об истории флага России.

В 14:00 начнется концерт Русского радио, посвященный Дню России. Ведущие — ведущие утреннего шоу «Русские перцы» и Дмитрий Оленин. Среди выступающих — Сати Казанова, Юлия Ковальчук, Алексей Чумаков и многие другие.

На Пушкинской площади с 12 до 20 часов пройдет фестиваль «Многонациональная Россия», организованный Федеральным агентством по делам национальностей. В 12.00 начнет работу фестивальный городок. Будут представлены шатры «Страна мультфильмов» (мультфильмы о разных народах и городах), интерактивная «Страна ремесел» (кузница с молотом и наковальней), «Страна кукол» (кукольная мастерская).

Откроется выставка «Страна в деталях», демонстрирующая разнообразие всех 85 регионов России. Кульминацией фестиваля в 14:00 станет большой концерт с участием национальных коллективов и исполнителей. Ведущие — актриса Яна Поплавская и певец Зариф Норов.

В Театральном проезде с 12:00 — 20:00, специальная конная программа, посвященная Дню России. Будет выступление команды по военно-прикладным видам конного спорта Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка и Кремлевской школы верховой езды «Традиции конной России».

На Триумфальной площади с 14:00 — 22:00 будет проходить открытый фестиваль искусств «Черешневый лес», а также выставочная экспозиция Третьяковской галереи «Искусство XX века»

На Тверской улице с 12.00 до 22.00 (на участке от Пушкинской площади до Манежной), а также на улице Охотный ряд пройдет грандиозный праздник — «День истории России». В работе 17 тематических зон, будут представлены лучшие реконструкции и активности за все 12 дней фестиваля «Времена и эпохи. Собрание», проходящего в Москве с 1 июня. Среди тематических зон такие, как «Дьяковская культура» (работа ткачей, гончаров и ювелиров), «Русь и соседи» (выставка доспехов русских войск), «Эпоха Петра I» (московская улица XVIII века), площадка, посвященная Отечественной войне 1812 года, «СССР в 30-е годы» (настольные игры, песни под гитару, парад физкультурников и выставка ретроавтомобилей), «Великая Отечественная война» (курсы пулеметчиков, медсестер, бойцов ПВО).