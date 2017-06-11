Донецк, 11 июня, 2017, 14:12 — ИА Регнум.

Работа насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода под Ясиноватой вновь остановлена в результате ночных обстрелов, поврежден трансформатор. Об этом сегодня, 11 июня, сообщил представитель предприятия «Вода Донбасса».

Voda.dn.ua Донецкая фильтровальная станция

«Сегодняшняя ночь была очень горячей. Из-за ночных обстрелов поврежден трансформатор. Вытекло большое количество масла. Станция снова обесточена», — сказал собеседник.

Накануне днем насосная станция первого подъема Южнодонбасского водовода под Ясиноватой возобновила свою работу после двухдневного простоя из-за обстрелов.

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Российские офицеры в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и руководство коммунального предприятия «Вода Донбасса» оказались в зоне обстрела со стороны украинских силовиков в районе Южнодонбасского водовода. Об этом сообщил представитель ДНР в СЦКК.

«Сегодня около 9.30 украинская сторона вновь открыла огонь по району насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода. В зоне обстрела оказались российские офицеры СЦКК и руководитель коммунального предприятия «Вода Донбасса», которые прибыли на водовод для проведения инспекции после ночных обстрелов», — сказал он.

Он добавил, что жертв удалось избежать, члены делегации укрылись в бомбоубежище.