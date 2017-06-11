Астана, 11 июня, 2017, 14:14 — ИА Регнум. Европейская комиссия получила мандат на ведение переговоров с Российской Федерацией по строительству второй ветки газопровода «Северный поток» в специальном режиме. Сами переговоры пройдут в сентябре 2017 года. Об этом сегодня, 11 июня, заявил заместитель председателя Европейской комиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович на пресс-конференции в рамках министерской конференции по устойчивому развитию энергетики в Астане (Казахстан).

Gazprom.ru Северный Поток-2

«Это совсем свежие новости: комиссия одобрила мандат, и сегодня мы должны представить его странам участницам. У нас есть право не только участвовать в дебатах, но и предлагать добавки в текст. Я поддерживаю позицию министра Новака о том, что им нужно внимательно изучить мандат, надеюсь, мы и дальше будем обсуждать этот вопрос — наверное уже в сентябре», — сказал Шефчович.

Сам Новак на той же пресс-конференции заявил, что пока не видел этот мандат.

«Мы должны будем его изучить. Наша позиция заключается в том, что строительство этого инфраструктурного проекта осуществляется коммерческими компаниями. Это коммерческий проект», — подчеркнул министр топлива и энергетики Российской Федерации Александр Новак.

Он также подчеркнул, что консультации с Шефчовичем по этому вопросу будут продолжены в августе — сентябре 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, газопровод «Северный поток-2» должен быть введён в строй в конце 2019 года. Трубопровод пройдёт по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии.

«Северный поток-2» будет состоять из двух ниток, пропускная способность каждой — 27,5 млрд куб. метров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого «Северного потока», маршрут которого в основном и повторит.

Капитальные затраты на строительство этого газопровода составят 8 млрд евро. Общая стоимость проекта с учётом привлечения проектного финансирования — 9,9 млрд евро.