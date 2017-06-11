Москва, 11 июня, 2017, 13:53 — ИА Регнум. Американское госагентство BBG, контролирующее «Радио Свобода» и «Голос Америки», попросило Конгресс США выделить в следующем фискальном году более $22 млн на ведение работы в российском информационном поле. «Зачем американскому правительству усиливать пропагандистский нажим на нашу страну?», — задается вопросом издание Life.

Pixabay.com Пропагандистский нажим

«В мае 2017 года было опубликовано Прошение о бюджете на 2018 финансовый год Совета управляющих вещанием, американской правительственной организации, определяющей информационную политику США, а также финансирующей такие рупоры американской пропаганды, как «Голос Америки» и «Радио Свобода». В документе также содержатся финансовые отчёты о расходах «Радио Свобода» и «Голоса Америки» на программы в России, статистическая информация об охвате аудитории, её отношении к распространяемым данными организациями новостям, а также перечислены проекты, в которые, вероятно, будут направлены средства» — пишет Life.

На 2018 год Совет управляющих вещанием США запросил у президента США годовой бюджет в размере чуть больше 685 миллионов долларов, что само по себе значительно меньше, чем те же расходы на 2017 год, когда на иностранное вещание правительство Соединённых Штатов израсходовало порядка 748 миллионов долларов. Стоит отметить, что по величине расходов на вещательные программы Россия оказалась второй страной после Китая.

Подсчёт показал, что в 2016 году общие расходы на российские программы составили чуть более 21,5 миллиона долларов, а на следующий, 2018-й, финансовый год на цели работы в российском сегменте предлагается потратить даже больше, если быть точным — 22,11 миллиона долларов. Эта сумма не фигурирует непосредственно в бюджетном прошении и получается путём сложения расходов на российские программы «Голоса Америки», русскоязычного, северокавказского и татарско-башкирского сервисов «Радио Свобода», а также службу по мониторингу и работе с российскими социальными сетями DIGIM, запущенную RFE/RL.

Примечательно, что сам Совет управляющих по вопросам вещания (BBG) отмечает в пояснительной записке к бюджетному прошению тот факт, что с 2013 по 2016 год произошло снижение доли аудитории, которая считает информацию, транслируемую в продуктах BBG, правдоподобной. Изменение составило с 91,9% до 67,2% соответственно.

Между тем, несмотря на существенное снижение заинтересованности аудитории в продуктах и самой достоверности информации американских государственных теле‑ и радиоканалов, подконтрольные BBG структуры в последнее время существенно активизировали свою деятельность на российском направлении, запустив, в частности, телеканал «Настоящее время» — совместный проект «Радио Свобода» и «Голоса Америки»; проект «Лексикон» — проект «Голоса Америки»; новые сайты местных новостей на чеченском, татарском и башкирском языках от «Радио Свобода»; проекты по солидаризации журналистов на телевидении и в социальных сетях; поддержка центрально-азиатского проекта при участии «Радио Свобода».

«Голос Америки» стабильно с 2016 по 2018 год будет иметь около 7 миллионов долларов на программы в России, пишет издание Life.

В действительности для зарубежного вещания это вторая по величине сумма на программы после Mandarin Serviсe, вещающего на Китай и на который выделено от 10 до 12 миллионов в тот же период.

Несколько большие суммы указывает «Радио Свобода». Причём вещание осуществляется на разные языковые группы народов России, а значит, общая сумма средств, выделяемых на вещание в России, может быть получена путём суммирования. Итого общая сумма составляет в 2016 году 9,77 миллиона долларов, а в 2017 уже 10,2 миллиона. Заметим, что финансирование остаётся неизменным для Северного Кавказа в размере 1,36 миллиона долларов и увеличивается для татарско-башкирской редакции с 962 тысяч до 1,2 миллиона долларов в 2017 году и незначительно снижается в 2018 до 1 055 000 долларов. Это может свидетельствовать о том, что упор будет сделан на работе с национальными республиками как очагом для потенциального протеста.

При этом в бюджетном запросе фигурирует и отдельный раздел, названный DIGIM (digital monitoring). По сообщениям прессы, данная структура создана в Чехии по инициативе BBG для мониторинга российских социальных сетей, задачей которого является противостояние дезинформации в российской медиасфере посредством различных соцмедиаплатформ (в частности, Facebook, Twitter, «ВКонтакте» и «Одноклассники»).

На работы в социальных платформах в русскоязычном сегменте Интернета выделяются немалые деньги — чуть больше 6 миллионов долларов, или почти 350 миллионов рублей. Судя по тому, что проект «Радио Свобода» «Настоящее время» начал активно привлекать топовых российских видеоблогеров — о сотрудничестве с ним заявил, в частности, известный видеоблогер kamikadzedead, именно в соцсетях американские государственные пропагандисты видят перспективу роста аудитории и распространения своего контента.

По мнению издания Life, в целом выделение 22 миллионов долларов (или более 1 миллиарда рублей) для поддержки российских проектов BBG свидетельствует о том, что профильные американские ведомства приняли решение усилить информационно-пропагандистскую работу в преддверии президентских выборов и поддержать, в том числе и финансово, те проекты в соцсетях, что активно критикуют российские власти и государственные институты как таковые.

В бюджетной заявке конгрессу прямо утверждается, что структуры, подконтрольные BBG, будут противодействовать «российской пропаганде». При этом, работая на внутрироссийскую аудиторию и имея даже отдельные языковые редакции для тех или иных регионов России, «Радио Свобода», «Голос Америки» или «Настоящее время» прямо вмешиваются во внутриполитические процессы, поддерживая протестное движение и предлагаемую им оппозиционную повестку.