Красноярск, 11 июня, 2017, 13:23 — ИА Регнум. В результате дорожно-транспортного происшествия в Березовском районе Красноярского края погибли два человека. Об это сегодня, 11 июня, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Красноярскому краю.

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Сообщается, что водитель легкового автомобиля Honda не справился с управлением и наехал на бетонное ограждение. В итоге водитель и один пассажир легкового автомобиля погибли на месте. Ещё трое пассажиров госпитализированы.

В ходе разбирательства выяснилось, что за рулём Honda находился школьник 14 лет. Второму погибшему — 13 лет. Раненые пассажиры — их сверстники.

Все школьники не были пристёгнуты ремнями безопасности, а также находились в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время выясняются подробности произошедшего.