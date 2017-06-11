Москва, 11 июня, 2017, 13:19 — ИА Регнум. Следствие ходатайствует перед Басманным судом Москвы об аресте управляющего директора по инвестиционной деятельности акционерного общества «РОСНАНО» Андрея Горькова, который ранее был задержан в Москве по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает пресс-служба суда.

Pixabay.com Суд

Сообщается, что следствие просит избрать Горькову меру пресечения в виде содержания под стражей. Ходатайство будет рассмотрено судом сегодня.

В отношении Горькова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).

По версии следствия, директор по инвестициям «РОСНАНО» с 2011 по 2013 годы вопреки интересам компании размещал на постоянной основе деньги корпорации в ООО КБ «Смоленский банк» в размере от 460 до 740 миллионов рублей под видом расчётно-кассового обслуживания. Фактически этими средствами финансировалась деятельность банка.

Следствие считает, что Горьков нанёс «РОСНАНО» ущерб в размере 738 млн рублей.