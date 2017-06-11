Калуга, 11 июня, 2017, 12:59 — ИА Регнум. Крупная несанкционированная свалка строительного мусора была ликвидирована с помощью активистов Общероссийского народного фронта в микрорайоне Правый берег на улице 3-й Академический проезд в Калуге. Об этом 11 июня сообщил корреспонденту ИА REGNUM координатор проекта «Генеральная уборка» в Калужской области, сопредседатель регионального штаба Народного фронта Денис Шаулин.

Onf.ru Свалка

По его словам, эту свалку размером порядка два гектара на калужском Правобережье обнаружил общественники и только после их обращения в горуправу, свалка была ликвидирована

По информации управления административно-технического контроля Калужской области, в отношении собственника земельного участка, на котором располагалась свалка, возбуждено дело об административном правонарушении.

«Свалка в микрорайоне Правый берег — это самая крупная свалка строительного мусора, отмеченная на интерактивной карте, на территории Калужской области, и самая крупная из тех, которые удалось ликвидировать в регионе после вмешательства активистов ОНФ в рамках проекта Народного фронта «Генеральная уборка». На большой территории было разбросано множество валунов из песка, обломков кирпичей, деревянных досок, фрагментов каких-то строительных материалов. И все это — в крупном микрорайоне, где проживает не один десяток тысяч человек», — сказал Денис Шаулин.

Между тем, за последнее время в Калуге еще три несанкционированные свалки, расположенные в микрорайоне Секиотово, в районе Губернского парка в микрорайоне Правый берег, а также на улице Академическая.

В Калужской области неравнодушные граждане достаточно активно пользуются интерактивной картой проекта «Генеральная уборка». В настоящее время на территории региона на интернет-ресурсе отмечены данные о 201 свалке, 36 объектов уже ликвидированы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Калужской области ежегодно образуется около 5 млн тонн отходов производства и потребления. Только в 2016 году в регионе прокурорами выявлено более 50 несанкционированных свалок. В суды направлены исковые заявления к местным администрациям с требованиями ликвидировать мусор.