Красногорск, 11 июня, 2017, 12:46 — ИА Регнум. Стали известны некоторые подробности шокирующего происшествия в подмосковном Кратово, в результате которого мужчина убил четверых человек, ранил ещё двоих гражданских и четверых полицейских и был ликвидирован спецназом. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает Life.

Pixabay.com Убийство

Напомним, вечером 10 июня местный житель забарикадировался в своём доме и начал стрелять по прохожим. Он убил четверых человек и ранил ещё двоих. Полиция и Росгвардия оцепили дома и поселок.

На предложение сдаться мужчина ответил стрельбой. Силовики пошли на штурм, но злоумышленник метал в них гранаты. Затем он пожег свой дом и скрылся в труднодоступной местности, где расположены различные строения, есть подземные коммуникации и заросли.

Более чем две сотни силовиков на БТРах и бронеавтомобилях семь часов пытались ликвидировать стрелка, который не намерен был сдаваться и оказывал упорное сопротивление. Ранения получили четверо правоохранителей.

В итоге злоумышленник был застрелен.

Им оказался Игорь Зенков 1967 года рождения. Известно, что он служил в МЧС и был уволен по выслуге лет. Он проживал со своей матерью в поселке Кратово, отец живет отдельно, но они общались по телефону. У Зенкова было хобби — собирать по лесам оружие времен Великой Отечественной войны и приводить его в боевое состояние. По версии следствия таким образом он обзавелся 14 ручными гранатами, которые применил против силовиков.

По словам матери Зенкова Светланы Герцевой, её сын на протяжении последних семи лет страдал тяжелой депрессией. На этом фоне у него развилась бессонница. Зенков жаловался отцу, что порой не спит по несколько суток.

Герцева рассказала, что могло стать причиной столь агрессивного и неадекватного поведения её сына. Оказывается, на соседнем участке с домом Зенкова был построен высокий частный дом, который создавал на участке злоумышленника тень. Зенкова эта ситуация очень раздражала.

В итоге, вечером 10 июня Зенкова в очередной раз разозлила тень соседского дома, падающая на его участок. После этого он решил окончательно выяснить отношения с соседями.

Зенков вооружился «Сайгой», забаррикадировался в доме и начал стрельбу по людям.