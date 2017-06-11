Калининград, 11 июня, 2017, 12:25 — ИА Регнум. Семеро детей, от которых три месяца назад отказались опекуны в Москве, живут в новой семье в Калининградской области. Накануне семью навестил врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов.

Gov39.ru Семья Хрипунковых с главой региона

«Наше министерство социальной политики активно работало и подбирало семью, готовую взять этих детей всех вместе, — прокомментировал на встрече с семьей Хрипунковых врио главы региона. — Мы такую семью нашли и, поскольку ситуация оказалась нестандартной, решили оказать особую поддержку: было найдено здание в Советске, где раньше был центр помощи семье и детям, общими усилиями сделали косметический ремонт. Мальчишки и девчонки довольны. Уже понятно, что детям здесь хорошо. Они называют Татьяну Степановну мамой, Сергея Николаевича — папой, а самое главное, чтобы было ощущение семьи и счастья. Мне кажется, оно здесь есть».

Теперь у супругов Хрипунковых 22 ребенка. Четырнадцать из них — несовершеннолетние, остальные — уже живут самостоятельно, но не перестают помогать родителям. За заслуги в воспитании детей в 2016 году супруги награждены орденом «Родительская слава».

Сейчас семья обживается в новом доме, им подарили всю необходимую бытовую технику и помогли сделать ремонт. Это здание уже совсем не похоже на казенное учреждение — внутри уютные комнаты, а во дворе деревья, детская площадка, баскетбольное кольцо, скамейки и беседка.

По словам врио министра социальной политики Анжелики Майстер, дети дошкольного возраста уже определены в детский сад, две девочки в сентябре пойдут в первый класс, а старший Сережа — в шестой. На всех детей начислены пособия, а новоиспеченным приемным родителям — зарплата. Глава региона пообещал и дальше следить за судьбой семьи и в случае необходимости оказать необходимую помощь.

ИА REGNUM напоминает, что минувшей весной история с калининградскими сиротами получила федеральный общественный резонанс. Началось всё с того, что многодетная семья из Калининградской области переехала в Москву, где родители получили отказ в оформлении статуса приемной семьи. Эта форма устройства детей-сирот предусматривает регулярные выплаты на содержание детей и зарплату родителям.

Столичные органы соцзащиты расходы на приехавших из другого региона детей брать на себя не захотели, хотя постановление суда их обязало это сделать, а приемные родители отказались дальше бесплатно выполнять обязательства по воспитанию и содержанию семерых детей.