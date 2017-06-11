Лондон, 11 июня, 2017, 12:23 — ИА Регнум. Транснациональная авиастроительная корпорация Airbus пригрозила вывести свои производственные мощности из Великобритании на фоне готовящегося выхода Соединенного королевства из Европейского союза в том случае, если её требования не будут удовлетворены. Об этом сегодня, 11 июня заявил президент компании Airbus Фабрис Брежье, пишет The Sunday Time.

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«Мы хотим остаться в Британии, но только если условия, которые позволят осуществлять деятельность в интегрированной организации, будут учтены. Представим, что я не смогу посетить свои заводы из-за того, что не являюсь британским подданным», — заявил Брежье.

Он также подчеркнул, что все сотрудники Airbus, которые работают на фабриках концерна в разных странах, должны иметь возможность беспрепятсвенно въезжать на британскую территорию.

Также Airbus требует, чтобы сертификация деталей, которые будут производится в Великобритании, согласовывалась с Европейским агентством авиационной безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в начале июня заявила, что переговоры по выходу Великобритании из Евросоюза начнутся в ближайшие пару недель.

При этом в конце мая Мэй подчеркнула, что выход Великобритании из Евросоюза может произойти без какого-либо соглашения с остальными странами-членами, если условия сделки не устроят Лондон.